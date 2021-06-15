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В Роспотребнадзоре рассказали, кто главные переносчики новых штаммов COVID-19

01:23, 15.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали, кто главные переносчики новых штаммов COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Молодые люди легче переносят COVID-19 при заражении новыми штаммами коронавируса, но при этом становятся основными переносчиками инфекции. Об этом сообщает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Симптомы, как правило, схожи с ОРВИ, поэтому молодые люди не обращают на болезнь внимание и продолжают вести обычный образ жизни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Вместе с тем (молодежь, — прим. ред.) является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения,— передает «РИА Новости» слова Пшеничной.

Вчера специалист рассказала о новых симптомах индийского штамма коронавируса.

ОбществоМедицина
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