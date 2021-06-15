В Роспотребнадзоре рассказали, кто главные переносчики новых штаммов COVID-19

Молодые люди легче переносят COVID-19 при заражении новыми штаммами коронавируса, но при этом становятся основными переносчиками инфекции. Об этом сообщает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Симптомы, как правило, схожи с ОРВИ, поэтому молодые люди не обращают на болезнь внимание и продолжают вести обычный образ жизни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Вместе с тем (молодежь, — прим. ред.) является основным источником инфекции, активно распространяя COVID-19, не осознавая последствий своего легкомысленного поведения,— передает «РИА Новости» слова Пшеничной.

Вчера специалист рассказала о новых симптомах индийского штамма коронавируса.