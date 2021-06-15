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Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с ролика о «Спутнике V»

00:31, 15.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с ролика о «Спутнике V»
Фото: wikipedia.org

Видеохостинг YouTube должен снять все ограничения с видеоролика о дискриминации российской вакцины «Спутник V». Такое требование озвучил Роскомнадзор.

Компании Google LLC направлено письмо с требованием о снятии ограничений на канале «Депутат Слуцкий» в максимально короткие сроки. В ведомстве отмечают, что в видеоролике освещались проблемы пандемии и вакцинации. Помимо этого, в видео затрагивались вопросы создания препятствий для российской вакцины «Спутник V» за рубежом.

«Действия компании Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», — приводит RT выдержку из сообщения РКН.

Фото: realnoevremya.ru

Роскомнадзор в пятницу отчитался о результатах проверки соблюдения российского законодательства интернет-платформами Twitter, Facebook, Instagram, Google, YouTube. Проверялось удаление запрещенных материалов и соблюдение требований законодательства об иноагентах. Twitter оставил в доступе почти 500 запрещенных постов. Facebook/Instagram не удалил более 3,7 тыс. таких материалов. 5,2 тыс. запрещенных материалов не удалил Google/YouTube.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьТехнологииIT
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