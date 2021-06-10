Главное о коронавирусе на 10 июня: рейсы в Египет из Бегишево, Москва усиливает контроль за санэпиднормами
В Татарстане от COVID-19 привились 408 560 человек
- В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса. Жертвами болезни стали 80-летний мужчина и 52-летняя женщина. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
- В Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве Татарстана. Второй компонент вакцины получили 290 123 человека. За неделю в Татарстане привились 37 068 человек.
- Международный аэропорт «Бегишево» открывает рейсы в Египет. Первые полеты состоятся 19 июня.
Создатели «Спутника V» получили Государственную премию
- Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в столице в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
- Поликлиники Москвы усиливают мощности по диагностике COVID-19, уже открыты дополнительно два КТ-центра на базе поликлиник, в случае необходимости их число будет увеличено, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
- Расходы на восстановление после коронавируса частично можно компенсировать, рассказал налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев. По его словам, в 2022 году можно будет оформить вычет за оказанные в 2021-м физкультурно-оздоровительные услуги, поскольку перенесшим COVID-19 важно укрепление здоровья посредством физической реабилитации.
- Помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» стали лауреатами Государственной премии в области науки и технологий за 2020 год. Премией награждены: директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, заместитель директора Центра по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
- Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что рост заболеваемости COVID-19 в РФ может быть связан с тем, что летом люди становятся мобильнее и активнее общаются.
- В районной больнице Псковской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса супруги Андре Шмитт и Кира Андреева из Франции, сообщает оперштаб региона. Они проводили отпуск в РФ, так как Андреева родом из Дедовичского района.
- Представители внешнеполитических ведомств России и Турции обсудили возобновление полномасштабного авиасообщения между двумя странами и сошлись во мнении о важности поддержания высокой динамики политического диалога.
- Тенденция к ухудшению ситуации с распространением COVID-19 наблюдается в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Во Франции новый этап снятия ограничений
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 174 432 190 человек, 3 758 217 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 414 114). На второй строчке — Индия (29 182 532), на третьей — Бразилия (17 122 877), на четвертой — Франция (5 787 125), на пятой — Турция (5 306 690). Россия занимает шестое место (5 096 657, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (598 765). За ними следуют Бразилия (479 515), Индия (355 705), Мексика (229 353) и Великобритания (128 124).
- По сообщению Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, в страну доставили четвертую партию вакцины «Спутник V» от коронавируса.
- Премьер Испании Педро Санчес считает, что граждане других стран, в частности Латинской Америки, привитые вакцинами, не признанными Европейским агентством лекарственных средств, в том числе «Спутником V», должны получить возможность для въезда в страны ЕС.
- В Китае в рамках общенациональной кампании по вакцинации от COVID-19, по состоянию на конец 8 июня, было введено более 800 млн доз вакцин от COVID-19. Ожидается, что по меньшей мере 70% приоритетных групп населения КНР будет вакцинировано от COVID-19 уже к концу этого года.
- Новый этап снятия ограничений вступает в силу во Франции: время начала комендантского часа смещается с 21.00 на 23.00, рестораны и кафе вновь принимают клиентов не только на террасах, но и в залах, прошедшие вакцинацию туристы из ЕС и еще ряда стран смогут въехать на французскую территорию без обязательного теста на СOVID-19.
- Премьер-министр Франции Жан Кастекс вынужден уйти на 7-дневную самоизоляцию после возможного контакта с человеком, у которого был обнаружен COVID-19. Он уже получил одну дозу вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.
- Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health, занимающаяся разработкой и экспортом продукции для ветеринарного использования, заинтересована в покупке российской вакцины от COVID-19 для животных, говорится в сообщении Россельхознадзора.
- Первая партия российской вакцины «Спутник V» прибыла в Зимбабве. «Приобретение и доставка вакцины профинансированы крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией «Алроса», — отметил представитель посольства РФ в Республике Зимбабве.
- Латвия успешно присоединилась к системе европейских цифровых сертификатов вакцинации. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения республики.
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