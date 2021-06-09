В Москве усилят контроль за ношением масок

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Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в заведениях общественного питания, торговых центрах и ночных клубах усилят в столице в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Реальное время» обратилось с запросом в пресс-службу президента РТ с вопросом о том, будут ли в Татарстане ужесточать контроль за ношением масок по примеру Москвы.

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«У нас ношение масок по-прежнему носит обязательный характер и несоблюдение этих требований несет за собой ответственность в виде штрафа, рейды продолжаются», — сообщила изданию руководитель пресс-службы Лилия Галимова.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому заявила, что отказаться от ношения масок можно будет после достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.

Алексей Нечаев