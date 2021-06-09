В Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек
В Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек. За сутки вакцину получили 7 150 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве Татарстана.
Второй компонент вакцины получили 290 123 человека. За неделю в Татарстане привились 37 068 человек.
Записаться на вакцинацию можно пятью способами:
- Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
- Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
- единый номер 122,
- при обращении в МФЦ,
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Ольга ПлешковаОбществоМедицина Татарстан
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