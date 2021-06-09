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В Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек

13:09, 09.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек. За сутки вакцину получили 7 150 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве Татарстана.

Второй компонент вакцины получили 290 123 человека. За неделю в Татарстане привились 37 068 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

  • Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
  • Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
  • единый номер 122,
  • при обращении в МФЦ,
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Ольга Плешкова
ОбществоМедицина Татарстан
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