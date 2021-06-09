В Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек

В Татарстане от коронавируса привились 408 560 человек. За сутки вакцину получили 7 150 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве Татарстана.

Второй компонент вакцины получили 290 123 человека. За неделю в Татарстане привились 37 068 человек.

Записаться на вакцинацию можно пятью способами:

Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),

Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,

единый номер 122,

при обращении в МФЦ,

при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Ольга Плешкова