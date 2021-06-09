Создатели «Спутника V» получили Госпремию по науке

Фото: Максим Платонов

Помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V» стали лауреатами Государственной премии в области науки и технологий за 2020 год.

Премией награждены: директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, заместитель директора Центра по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич, сообщил «Интерфакс».

realnoevremya.ru

Они получат почетный знак, диплом, а также денежную премию 12 июня в Кремле. Размер премии составит 10 млн рублей — она присуждается с 2005 года.



Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» вызывает ажиотажный спрос во всем мире — это связано с показателями безопасности и эффективностью.

Алексей Нечаев