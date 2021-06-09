В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса
В Татарстане еще два человека умерли от коронавируса. Жертвами болезни стали 80-летний мужчина и 52-летняя женщина. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Всего коронавирус унес жизни 511 татарстанцев.
Сегодня в Татарстане COVID-19 заразились еще 28 человек.
Ольга ПлешковаОбществоМедицина Татарстан
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