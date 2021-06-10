Адвокат рассказал, какие налоговые вычеты можно получить после COVID-19

Расходы на восстановление после коронавируса частично можно компенсировать, рассказал налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.



По его словам, в 2022 году можно будет оформить вычет за оказанные в 2021-м физкультурно-оздоровительные услуги, поскольку перенесшим COVID-19 важно укрепление здоровья посредством физической реабилитации.

В Налоговый кодекс внесли и право на получение вычета при оплате физкультурно-оздоровительных мероприятий. Организация в этом случае должна быть внесена в реестр, которым будет заниматься Минспорта. Заявление на такой вычет тоже можно будет оформить в 2022-м.

Перенесшим COVID-19 пациентам рекомендовано пройти комплексную лабораторную диагностику, обследование сердца, легких, желудочно-кишечного тракта. За эти обследования и покупку лекарств тоже можно получить вычет.

Фото: realnoevremya.ru

Вычет можно оформить и за санаторно-курортное лечение, сообщил юрист в интервью радио Sputnik.

Ранее в России предложили выдавать налоговый вычет до 260 тысяч рублей при оформлении ипотеки.

Маргарита Головатенко