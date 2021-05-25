Главное о коронавирусе на 25 мая: дефицит яхт, ЕГЭ без ПЦР-тестов, ВОЗ о новом вирусе

Фото: Максим Платонов

Замдиректора театра имени Джалиля пригласил Роспотребнадзор на «разговор с народом»

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 25 мая в республике зарегистрировано 21 298 случаев заражения коронавирусом. Умерли 490 человек.

Глава «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» Андрей Шипелов объяснил причины просьб к правительству об отсрочке запуска мусоросжигательного завода под Казанью. По его словам, это связано с пандемией коронавируса. Сложности возникли из-за необходимого присутствия иностранных специалистов — они должны контролировать строительство оборудования. Перемещение специалистов в настоящее время невозможно в связи с закрытыми из-за пандемии границами.

Коронавирусные ограничения в разгар пандемии вызвали на рынке дефицит и, как следствие, подорожание самых популярных моделей яхт и катеров, а также их комплектующих. Почти весь рынок новых яхт и катеров в Татарстане доступен лишь под заказ. Причем редкая доставка возможна в этом сезоне, в большинстве случаев продавцы обещают привезти товар не раньше осени или вовсе лишь на следующий год.



Фото: Максим Платонов

Набережночелнинский суд признал виновным мужчину, который по прилете из-за рубежа не сдал тест на COVID-19. Мужчина вернулся в Россию из Танзании. Суд назначил ему штраф в размере 7,5 тыс. рублей.

В Набережных Челнах прививку от COVID-19 первым компонентом сделали 42 018 человек. Вторую дозу препарата получили 33 354 жителя автограда.

Вахитовский райсуд Казани все-таки оштрафовал на 50 тысяч рублей замдиректора театра имени Джалиля Юрия Ларионова за нарушение антиковидных мер. В интервью «Реальному времени» Ларионов заявил — его угнетает, что суд приветствует «точку зрения абсурдности». И заодно пригласил Роспотребнадзор на разговор с народом.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прошел первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции.



Фото: nabchelny.ru

Чиновницу будут судить за подделанный протокол о нарушении масочного режима

За последние сутки в России выявили 7 884 случая коронавируса, выздоровели 8 743 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 017 795 человек, а выздоровевших — до 4 632 955 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 393 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 119 194 человека.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с COVID-19 в регионах. Он выразил уверенность, что переломить ситуацию можно только за счет достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации.

Сегодня Россия возобновляет взаимные перелеты в пять стран. Авиаперелеты возобновляются в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию.

У 95,8% привитых «ЭпиВакКороной» сотрудников Роспотребнадзора выработалась защита, говорится в докладе Роспотребнадзора, опубликованном российским порталом нерецензированных публикаций COVID-19 PREPRINTS. При установленном контакте с источником коронавирусной инфекции испытуемые не заболели, что наглядно демонстрирует протективную активность вакцины.



Фото: wikipedia.org

Инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, кто может заболеть COVID-19 повторно. Случаи повторного заболевания коронавирусом единичны, они встречаются у людей с иммунодефицитом или хроническими болезнями.

Массовые мероприятия в период майских праздников вызвали рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге. В Роспотребнадзоре отметили увеличение тяжелых случаев заболевания, рост количества пневмоний и госпитализаций.

Российским школьникам перед сдачей ЕГЭ не придется сдавать тест на COVID-19. В требованиях Рособрнадзора также не говорится, что ученик на экзамене должен быть в маске и перчатках, если это требование не установлено в конкретном регионе.



Третья фаза испытаний российской вакцины «КовиВак» может начаться через две недели. Сейчас разработчики подали документы в министерство здравоохранения страны.

Власти Санкт-Петербурга считают такие меры по стимулированию вакцинации, как выдача продуктов, денег или скидочных карт, неэффективными.

Фото: gorod-plus.tv

Осенью 2021 года в России могут начаться клинические испытания вакцины против COVID-19. Испытания начнутся после получения результатов доклинических исследований на животных, подтверждающих безопасность и эффективность препарата.

Под Волгоградом чиновницу будут судить за подделку протокола о нарушении масочного режима. Установлено, что 18 декабря женщина проводила рейд по проверке соблюдения масочного режима, но ей не попался ни один нарушитель. Чтобы отчитаться о работе, она составила фиктивный протокол на гражданина, чьи паспортные данные хранились в администрации поселения. Протокол она направила в суд, но выяснилось, что мужчина 18 декабря находился на работе в Московской области.

В Индии у человека выявили сразу три вида плесени

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 167 322 795 человек, 3 473 574 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 143 742). На второй строчке — Индия (26 948 874), на третьей — Бразилия (16 120 756), на четвертой — Франция (5 667 331), на пятой — Турция (5 194 010). Россия занимает шестое место (4 952 412, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (590 533). За ними следуют Бразилия (449 858), Индия (307 231), Мексика (221 695) и Великобритания (127 986).



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о появлении нового опасного вируса. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус.

Фото: Максим Платонов

Индийские медики нашли третий вид грибковой плесени у человека. Доктор из индийского штата Уттар-Прадеш заявил, что обнаружил у одного из пациентов сразу три вида плесени — желтой, черной и белой. Желтая плесень обычно встречается у рептилий.

Турция может отменить для россиян необходимость сдавать ПЦР-тесты по прибытии в страну. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. При принятии решений власти будут ориентироваться на уровень вакцинации от коронавируса и суточный прирост заболевших.

Вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне заявил, что в стране 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, таким образом, Мальта стала первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета.

Фото: wikimedia.org

Россия доставила в Индию девять тонн препаратов для борьбы с коронавирусом. Это уже третий самолет с помощью из России.

В Аргентине ученые доказали эффективность российской вакцины «Спутник V» против новых штаммов. Исследование подтвердило, что иммунитет к коронавирусу, выработанный у вакцинированных «Спутником V», позволяет нейтрализовать бразильский штамм как после получения двух уколов, так и уже после первого.

Президент Боливии Луис Арсе сделал прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V».

В Великобритании собак научили выявлять коронавирус COVID-19. Авторы исследования утверждают, что собаки выявляют инфицированных COVID-19 намного быстрее, чем другие диагностические методы.



Посол России в Австрии Дмитрий Любинский раскритиковал недопуск привитых российских граждан в Европу. Он считает, что отсутствие регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не должно мешать поездкам россиян в европейские страны.

Ольга Плешкова