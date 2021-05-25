Постковидный дефицит взвинтил цены на яхты, катера и комплектующие

Что происходит на рынке малого водного транспорта в Татарстане: обзор «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Коронавирусные ограничения в разгар пандемии привели к срыву поставок в Россию самых популярных моделей яхт и катеров, а также их комплектующих. Это вызвало дефицит на рынке и, как следствие, подорожание. Кроме того, поставщики уменьшили квоты дилерам, что дополнительно подстегнуло цены на водный транспорт. Сроки выполнения заказов в этот сезон никто не называет. «Реальное время» составило топ-10 самых дорогих моделей судов, подробнее — в нашем обзоре.



Самые дорогие яхты и катера



Почти весь рынок новых яхт и катеров в Татарстане доступен лишь под заказ. Причем, редкая доставка возможна в этом сезоне, в большинстве случаев продавцы обещают привезти товар не раньше осени или вовсе лишь на следующий год.



Самые дорогие лодки достигают в цене 70 млн рублей. Примерно в такую цену обойдется 20-метровая стальная яхта Popilov-19.99М или S, производства российской судоверфи Popilov Yachts. Производитель уверяет, что суда этого проекта просты в управлении, адаптированы к различным условиям и климатическим зонам. Силовая установка предполагает два двигателя Volvo Penta 2 x 425 л.с., которые позволяют развивать крейсерскую скорость 7-8 узлов. Количество спальных мест для гостей (8 или 10) +1. Класс мореходности CE — A (Океан).

Топ-10 самых дорогих яхт и катеров

№ Транспорт Цена Название Состояние Двигатель Габариты Количество мест Город объявления 1 Яхта 75 000 000 Popilov-19.99М

Popilov-19.99S новая под заказ Volvo Penta 2 x 425 л.с. Длина - 19.99 м

Ширина - 5.5 м

Осадка - 1.84 м

Материал – сталь РСА

Толщина обшивки корпуса – 6 мм, надстройка – 4 мм, переменный пояс ватерлинии – 8 мм Максимально пассажиров 12;

Количество спальных мест для гостей (Owner версия): 8 + 1

Количество спальных мест для гостей (Чартерная версия): 10 + 1 Казань 2 Катер 49 880 000 Greenbay force 10

(под ЗАКАЗ 2021-2022 года производство ФИНЛЯНДИЯ) новая под заказ 440 - 740 дизель Общая длина 35 футов (10,9 м с платформой для купания)

Ширина 3,2 м Каюта на резиновых амортизирующих элементах на 8/10 человек Чистополь 3 Яхта 39 000 000 Popilov 14.99 новая под заказ Volvo Penta 2 шт. от 150 до 270 л.с. Длина: 14,99 м



Ширина / осадка: 4,89 / 1,19 м Каюты: 3+1 Казань 4 Катер 29 900 000 axopar 37 XC cross cabin

(под заказ на 2021 год) новая под заказ

Общая длина (без двигателей) -11,20 м (36 футов 9 дюймов)

Ширина судна - 3,3 м (10 футовая 10 дюймов)

Осадка до винтов - 0,85 м (2 фута 9 дюймов) Пассажиры - 10 (до 12) человек

Спальные места - 2 человека / 4 человека Чистополь 5 Яхта 24 165 000 Cranchi Z35 новая под заказ с двумя дизельными двигателями Volvo Penta по 270 л.с. Длина полная 11,7 м

Ширина 3,53 м

Осадка 1 м 12 человек

2 каюты

4 спальных места Казань 6 Катер 21 000 000 Vector 85 новый Mercury 350 л.с Длина корпуса 8,25 м

Общая длина 9,00 м

Ширина 2,49 м (габаритная ширина для перевозки!)

Ширина палубы 2,3 м

Осадка 0,6 м Пассажировместимость 6 человек Казань 7 Яхта 18 750 000 Greenline 33

(все продано, могут построить новую к октябрю 2022 года) новая Volvo-Penta D3 ( 170 лс и 220 лс) Длина 9,99 м

Ширина 3,49 м

Осадка 0,80 м

Высота 2,54 м Спальных мест 2 + 2 + 3 Казань 8 Катер 14 900 000 Axopar 28 cabin

(под заказ на 2021 год) новая под заказ 200-400 л.с. Mercury Verado Общая длина (без двигателя) - 8,75 м

Общая длина, включая платформы для купания - 9,20 м

Ширина судна - 2,95 м

Высота ( включая мачту освещения) 2,83 м

Осадка до винтов - 0,8 м (2 фута 8 дюймов) Пассажиры - 6 (до 9) человек

Спальные места - 2 человека / 4 человека Чистополь 9 Катер 14 900 000 XO 260 Cabin новый MERCURY V8 F 300 XL AMS DTS EFI Длина (без двигателей) 8,4 м

Ширина 2,55 м

Осадка 0,90 м Пассажиры 8

Спальные места 2 Казань 10 Катер 11 390 000 Yamarin 88 DC новый Yamaha F350 V8 Длина: 8,8 м

Ширина: 2,95 м Количество мест: 10 человек. Имеет две каюты, каждая с отдельным входом, в каютах могут разместиться до 5 пассажиров Казань

Второе место по убыванию цены принадлежит Greenbay force 10, производства Финляндии за 49,9 млн руб. Общая длина 35 футов (10,9 м с платформой для купания). Двигатели для нее идут опционально Volvo Penta D3-220. Каюта на резиновых амортизирующих элементах на 8/10 человек.

На третьей строчке — катер Axopar 37 XC cross cabin за 29,9 млн руб (здесь же можно разместить еще одну модель модифицированной яхты Popilov 14.99 за 39 млн рублей). Судно предлагается под заказ на 2021 год. Общая длина (без двигателей) — 11,20 м., вместительностью 10-12 человек. При этом спальных мест на 2 — 4 человека. На катер могут устанавливаться навесные двигатели 2 x 300 / 2 х 350 л.с. (Mercury XL Verado). Классификация — В — морской район плавания.

На четвертом месте итальянская яхта Cranchi Z35 за 24,2 миллиона рублей. Спортивный круизер, выбранный для съемок Бондианы. В основу Z35 с большими доработками легла яхта мечты для многих — Zaffiro 34, 1400 единиц которой было выпущено верфью за все время. Силовая установка — Volvo Penta 2x270 л.с., которая позволяет разгонять двенадцатиметровое судно до 34 узлов. На борт можно брать до 12 человек, есть две каюты и 4 спальных места. Сертификация CE — B.

Шведский Vector 85 замыкает пятерку самых дорогих катеров Татарстана ценником 21 млн руб. На судне установлен мотор Mercury 350 л.с. Общая длина катера 9 метров. Крейсерская скорость: около 35 узлов, а максимальная с этим мотором — порядка 44 узлов. Судно характеризуется непотопляемой конструкцией. Корпус построен с водонепроницаемыми переборками, в которых размещены мешки с воздухом для плавучести. Пассажировместимость 6 человек. Категория СЕ — С.

«Чаще берут лодки для рыбалки. С каютами для путешествий — меньше, не все могут себе позволить», — отмечают в дилерских центрах. Фото: Максим Платонов

Следующую строчку занимает Greenline 33 с ценой 18,75 млн руб. Яхта позиционируется как экологичный водный транспорт (за счет солнечных батарей), дающий 220 вольт на борту без генератора. Шесть фотогальванических панелей, интегрированных в крышу, дают 1.8 kW, 12 V., есть автоматическая система управления солнечными панелями. Несколько лет подряд Greenline 33 был самой продаваемой яхтой в своем размере (9,99 метров в длину). По спецификации двигатель здесь Volvo-Penta D3 (170 л.с. или 220 л.с.). На яхте 7 спальных мест для путешествий.

Следующие два катера по 14,9 млн рублей можно разместить на одной строчке рейтинга. Это Axopar 28 cabin длиной 8,75 метров и XO 260 Cabin 8,4 метра. В первом случае судно вмещает до 9 пассажиров, во втором — на одного меньше. Первое судно предполагает навесные двигатели — 200-400 л.с. Mercury Verado, второе — MERCURY V8 F 300 XL AMS DTS EFI. Классификация — B — морской район плавания / С — прибрежный

Замыкает рейтинг самых дорогих яхт финляндский Yamarin 88 DC длиной 8,8 метров и ценой 11,4 млн руб. На яхте размещается до 10 человек. Катер имеет две каюты, каждая с отдельным входом, в каютах могут разместиться до 5 пассажиров. Есть еще дополнительная каюта с двухместным спальным местом для двух человек. С установленным мотором Yamaha F350 V8, катер Yamarin 88 DC может развивать скорость, превышающую 45 узлов.

Дорогие яхты как правило собираются под конкретных клиентов с тонкой опциональной настройкой. Тут индивидуально может быть все: от покраски и отделки салона, до автопилотов, мебели и цифровой техники. Стоимость, конечно, тоже сильно варьируется в зависимости от комплектации и валютного курса, транспортной доставки, «растаможки», налогов.

— Чаще берут лодки для рыбалки. С каютами для путешествий — меньше, не все могут себе позволить, — отмечают в дилерских центрах.

По сравнению с прошлым годом сейчас на рынке большой дефицит моделей. Фото: Максим Платонов

Ситуация на рынке водного транспорта

По сравнению с прошлым годом сейчас на рынке большой дефицит моделей, рассказали в магазине «Морской волк»: «Техники нет. Возможно, из-за простоя заводов. У поставщиков практически нет товара и по срокам неизвестно. Заказы принимаются, но никто сроков не говорит».

Цены выросли почти в два раза. По словам продавцов, повлиял не только дефицит товара, но и ослабление рубля: «Мы живем сегодняшнем днем, прогнозировать вообще бесполезно».

В дилерском центр «Капитан» сообщили, что ценник на лодку с каютой начинается с 1,5 млн рублей. Причем в этом сезоне можно получить 2-3 варианта. Здесь также отмечают серьезное подорожание:

— Цены выросли и еще будут расти, скорее всего. Так, [цены на] лодки VICTORY выросли, моторы Yamaha выросли. И это не только лодки, на все так: на автомобили, моторы, — указали собеседники издания на общий тренд.

Среди причин возможного дефицита в дилерском центре назвали снижение квот поставщикам: «Раньше было по 10-15 (квот), а теперь 5-7».

— Картина такова, что лодок сейчас в России по пальцам посчитать какие можно в этом сезоне поставить. Пандемия, остановка производства, резкое сокращение поставок на Россию со стороны, водителей катеров практически нет — вот основные причины, — подтвердили тенденцию в торговой компании «Динара Марин».

По словам специалиста, ранее цены на яхты росли примерно на 3% в год в валюте. Дополнительного скачка стоимости не было. Ситуация усложнилась в разгар пандемии. Фото: Максим Платонов

Рассуждая о ценах на заказ яхты, в магазине сообщили, что лодка 7-8 метров, выйдет в 7-8 миллионов рублей, а может и больше, а Jeanneau Merry Fisher 795 или круизная лодка обойдется в пределах 100 тыс. евро. «И то, что она есть у кого-то на стоках из дистрибьютеров в Европе, шансы ничтожно малы» — отмечает эксперт.



По словам специалиста, ранее цены на яхты росли примерно на 3% в год в валюте. Дополнительного скачка стоимости не было. Ситуация усложнилась в разгар пандемии. «Проблема в том, что лодок нет. Если раньше дилеры торговались — снижали цену, то сейчас — кто больше даст. Только из-за этого. Каких-то причин, кроме дефицита нет», — сообщил собеседник, приведя в пример один из «лодочных моторов» (200-300 л.с.):

— Есть утвержденные цены, но по этой цене моторов нет. Хочешь купить мотор — 200 тысяч сверху и привозят. И цена выходит дороже рекомендованной розничной, чтобы реально купить мотор. Дефицит коснулся и моторов!

ТОП-10 самых дешевых катеров Татарстана

При составлении этого рейтинга мы рассмотрели самые дешевые суда на ходу, в которых есть каюта или хотя бы одно спальное место. На первой строчке оказался катер Амур 2 с ценником в 320 тыс. руб. «в отличном состоянии» с мощным прицепом и стационарным двигателем 1.8.

Топ-10 самых дешевых яхт и катеров

№ Транспорт Цена Название Состояние Двигатель Габариты Количество мест Город объявления 1 Катер 320 000 амур 2 б/у двигатель стационарный 1.8

2 каютный Альметьевск 2 Катер 328 000 Neman500 новый без двигателя Длина габаритная (мм):5150

Ширина габаритная (мм):1900

Высота борта на миделе (мм):870 Вместимость (кол-во человек):6 Казань 3 Катер 350 000 стриж.корпус Амг-5 б/у двигатель беларусс длина8.5.ш 2.4.ос 0.65

Казань 4 Катер 386 000 Neman 550 новый без двигателя Длина габаритная - 5.4 м

Ширина габаритная - 2.16 м

Высота борта на миделе от ОП - 0,87 м Количество пассажиров - 7 чел. Казань 5 Катер 400 000 "Аккорд" б/у 4х цилиндровый, дизельный Размеры: длинна 18м, ширина 3,80 м вместимость 12чел Казань 6 Катер 410 000 Неман500 новый без двигателя Длина габаритная (мм):5150

Ширина габаритная (мм):1900

Высота борта на миделе (мм):870 Вместимость (кол-во человек):6 Казань 7 Катер 450 000 сигма б/у джонсон 115 2 тактный 2010г выпуска дл.6.4 м ширина 2.2 м.высота борта 115 см. вместимость 6 чел

каюта 3сп.места Набережные Челны 8 Яхта 470 000 Ал-550 б/у без двигателя 5,55 длина, 2,25 ширина, полная осадка 1,05

Мачта 10 метров

Казань 9 Катер 480 000 Амур б/у Меркурий 115л.с.



Елабуга 10 Катер 495 000 Нептун 500 б/у тахатцу 90 двухтактный Длина габаритная 500 см

Ширина габаритная 190 см

Высота борта на миделе, 87 см Пассажировместимость 4 человек Лаишево

Второе место принадлежит новому Neman500 с каютой длиной 5,15 метров за 328 тыс.руб. Вместимость судна — 6 человек. Допустимая мощность мотора — до 100 л.с.

На третьем месте — катер Стриж (с алюминиевым корпусом Амг-5), длиной 8,5 метров. В комплекте есть двигатель.

Новый Неман 550 будет стоить 386 тыс. руб., и он занимает четвертую строчку рейтинга. Катер длиной 5,4 метра с общей вместимостью 7 человек. Максимальная мощность подвесного двигателя — 120 л.с.

Пятую строчку взял Аккорд — катер прогулочной вместимостью 12 человек, с каютой и обеденным залом. Его цена — 400 тыс.руб. Размеры судна внушительные: 18 метров длину и 3,8 м. в ширину. Однако оно требует косметического ремонта.

Шестую позицию занял новый Neman500 с допоборудованием за 410 т.р.

Казанцы предпочитают гидроциклам лодки, говорят продавцы. Фото: Ринат Назметдинов

На седьмом месте — катер Сигма за 450 тыс.руб., длиной 6,4 метра, вместимостью 6 человек. Двигатель Джонсон 115.

Восьмое место принадлежит парусной яхте Ал-550 за 470 тыс.руб. Это парусная яхта класса «микро», длиной 5,55 метра. Мачта 10 метров, в комплекте грот, стаксель. Продается без мотора и прицепа.

За 480 т.р. продают катер Амур с надстройками и мотором Меркурий 115л.с. — девятое предпоследнее место.

Замыкает десятку Нептун 500 по цене в 495 тыс.руб. с торгом. Есть музыка, фары, стояночные ходовые огни, сигнал, эхолот, «полный комплект для рыбалки и отдыха», мотор Тахатцу 90, указал продавец.



Казанцы предпочитают гидроциклам лодки, говорят продавцы: «Гидроцикл позволить себе могут далеко не все — это роскошь». Например, одна из самых дорогих моделей этого водного транспорта в Татарстане стоит 1,7 млн рублей, причем б/у в «новом состоянии». Это BRP RXP 300 2018.

Самые дорогие и самые дешевые гидроциклы: топ-10

№ Транспорт Цена Название Состояние Двигатель Город объявления 1 Гидроциклы 1 690 000 BRP RXP 300 2018 б/у

Сокуры 2 Гидроциклы 1 340 000 Yamaha VXR 2019 год б/у Атмосферный движок 1800 . 200 л/с Боровое Матюшино 3 Гидроциклы 1 299 000 Kawasaki ultra 300 б/у

Альметьевск 4 Гидроциклы 1 250 000 Rickter xfs 950 б/у dasa 950 Казань 5 Гидроциклы 990 000 GTX LTD 260 б/у 260 л.с. Казань 6 Гидроциклы 990 000 RXP 260 RS 2013 г б/у 4-тактный, 3-цилиндровый Rotax 1494 Система охлаждения:С закрытым контуром. Рабочий объем, куб.см / мощность, л.с.:1494 / 260 Казань 7 Гидроциклы 750 000 Spark б/у 90 л.с. 4-тактный Казань 8 Гидроциклы 720 000 BRP SEA-DOO RXP 215 б/у

Казань 9 Гидроциклы 700 000 BRP- RXP 255 X б/у 280 л/с Альметьевск 10 Гидроциклы 680 000 Yamaha FX High Output б/у 160 л.с. Казань













1 Гидроциклы 120 000 Yamaha б/у 650 кубов Елабуга 2 Гидроциклы 150 000 Bombardier б/у 110 л/с Казань 3 Гидроциклы 215 000 SEA DOO BRP XP limited б/у двухтактный двигатель 951 карбюратор, 168 л.с. Набережные Челны 4 Гидроциклы 235 000 Bombardier BRP XP DI б/у 2 тактный инжекторный с непосредственно прямым впрыском 130л.с Чистополь 5 Гидроциклы 250 000 Polaris SLH б/у 95 л.с 2 тактный V-образный Набережные Челны 6 Гидроциклы 260 000 Bombardier BRP XP DI б/у 130 л.с rotax 947 инжектор Чистополь 7 Гидроциклы 260 000 Bombardier б/у 130 л.с. Казань 8 Гидроциклы 280 000 Yamaha xl700 б/у 80 л.с. Казань 9 Гидроциклы 280 000 Yamaha XL1200 б/у

Казань 10 Гидроциклы 300 000 SEA DOO XP DI б/у 130 л.с., инжектор Казань

Где хранить и сколько стоит причал



В относительной близости к Казани есть три яхт-клуба. Это «Аракчино», «Венеция» и «Тимерхан». В «Аракчино» место хранения стоит 160 тыс.руб., но к этой стоимости необходимо добавить абонентскую плату 5 тыс. руб./мес. за фактическое пребывание лодки в летний период с мая по октябрь.



В «Венеции», что находится по тому же адресу что и «Аракчино», место (депозит) стоит уже 250 тыс. руб. Эта сумма списывается с депозита в среднем по 15 тыс.руб. К этим расходам есть еще и плата 1500 рублей за погонный метр лодки в сезон.

В «Тимерхане», что находится на пляже «Локомотив», вступительный взнос ниже — 67 тыс.руб., однако в клуб можно войти только со своим понтоном, так как местные — все заняты. Из регулярных плат — 400 рублей с квадратного метра внешнего периметра понтона в месяц.

Некоей альтернативой может стать «Велбот» в Нижнем Услоне. Тут за «постой» придется отдать около 30 тыс.руб. за весь сезон.

Где хранить водные суда

Название Телефон Адрес Парковка в сезон для судна (5м) Аракчино яхт-клуб 8‒960‒072‒07‒24 ​Старо-Аракчинская 2-я, 11 к3 160 т.р. место, 5000 р./мес. фактического размещения судна. Есть:

вода, эелктричество, заправка, видеонаблюдение и охрана.

Сезон: с мая по октябрь включительно. Венеция, яхт-клуб

официальный дилер Volvo Penta (843) 227‒27‒04

(843) 227‒27‒05;

8-987-290-84-65 ​Старо-Аракчинская 2-я, 1 250 т.р. место (в год списывается по 15 т.р.) + 1500 руб за погонный метр лодки в сезон. Есть:

вода, эелктричество, заправка, видеонаблюдение и охрана.

Сезон: с 15 мая по 15 октября включительно. Тимерхан

водная база 8‒960‒055‒06‒16 ​Полуостров Локомотив, 1 67 т.р. Вступительный взнос. Только со своим понтоном. 400 руб./кв.м. в месяц по внешнему краю понтона. Есть:

вода, эелктричество, заправка у речпорта, видеонаблюдение и охрана. ВЕЛБОТ

яхт-клуб 8‒919‒643‒92‒01

8‒965‒619‒73‒10 ​Советская, 41 к1

с. Нижний Услон, Верхнеуслонский район, Республика Татарстан 30 т.р. За весь сезон. Есть вода и можно протянуть электричество. Топливо подвозят за доплату.