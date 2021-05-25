Глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного вируса

В мире может появиться новый, более смертоносный вирус. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Главный драйвер пандемии», по мнению Гебрейесуса, отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, технологиями и ресурсами.

В мире уже третью неделю подряд снижается число новых случаев заражения COVID-19 и смертей вследствие заболевания им. Однако эпидемическая ситуация в мире остается уязвимой, считает гендиректор ВОЗ.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 167 179 637 человек, 3 463 894 человека умерли.

Татьяна Леухина