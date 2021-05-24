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Мэр Челнов сделал прививку от коронавируса

16:32, 24.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мэр Челнов сделал прививку от коронавируса
Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прошел первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила начальник Управления информационной политики и по связям с общественностью исполкома Римма Мухаметзянова.

— Вспомните, сколько было людей в очередях в больницах... Если раньше мы вместе с вами не могли ответить людям, что нужно сделать и как лечить, то сегодня ответ на вопрос есть. Если нам задают вопрос: «Что нужно делать?», то есть готовый ответ: «Вакцинироваться!» Другого пути нет. Или же переболеть, но тогда неизвестно, по какому сценарию пойдет болезнь, — приводятся слова Магдеева на сайте мэрии Челнов.

Фото: nabchelny.ru

Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина получила первую дозу прививки от коронавируса.

Алексей Нечаев
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ОбществоМедицина Татарстан
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