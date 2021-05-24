Опубликованы результаты исследования эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: Максим Платонов

У более чем 95% привитых «ЭпиВакКороной» сотрудников Роспотребнадзора выработалась защита. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора, опубликованном российским порталом нерецензированных публикаций COVID-19 PREPRINTS.

«95,8% вакцинируемых при установленном контакте с источником коронавирусной инфекции не заболели, что наглядно демонстрирует протективную активность вакцины», — говорится в документе.

Отмечается, что «в целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации».

Несколько дней назад Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планировал направить в ВОЗ заявку на одобрение препарата.



Алексей Нечаев