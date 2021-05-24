Замдиректора театра имени Джалиля — о судах с Роспотребнадзором: «Я смотрю на этот случай шире, чем на локальный»

Фото: Ринат Назметдинов

«Давайте мы встретимся в эфире и поговорим с народом»

Разборки между Татарским академическим государственным театром оперы и балета имени Мусы Джалиля и региональным Управлением Роспотребнадзора не стихают — в прошлую пятницу Вахитовский райсуд Казани все-таки оштрафовал на 50 тысяч рублей замдиректора театра Юрия Ларионова за нарушение антиковидных мер. Сегодня в беседе с «Реальным временем» он заявил — его угнетает, что суд приветствует «точку зрения абсурдности». И заодно пригласил Роспотребнадзор на разговор с народом.

— Мне обидно за страну, — заявил Ларионов. — Я смотрю на этот случай шире, чем на локальный. Я смотрю с государственной точки зрения, и меня это волнует и не дает спать.

На эмоциях после суда Юрий Ларионов написал стихотворение под названием «Любителям России», которое мы приводим с согласия автора:

А вы любите свою Родину?

Я же очень ее люблю,

И красивую, и уродину,

Каждый вздох я ее ловлю!

Вместе с ней я негодую;

Вместе с Родиной — плохо сплю.

И здоровую, и больную —

Все равно я ее люблю.

И другой у меня не будет.

Будет та, которая есть.

Знаю всех, кто меня осудит,

За исторгнутую эту весть!

Если вдуматься, то, конечно,

Их же также я всех люблю!

Потому что любовь бесконечна.

Вы поймете, я потерплю.

Ответа на вопрос о том, как сочетать полтора метра дистанции, требуемые Роспотребнадзором, и 70% загрузки, прописанные в постановлении Кабмина, Юрий Ларионов не получил. Фото: Максим Платонов

По его мнению, театр оказался между молотом и наковальней. Ответа на вопрос о том, как сочетать полтора метра дистанции, требуемые Роспотребнадзором, и 70% загрузки, прописанные в постановлении Кабмина, Юрий Ларионов не получил. При соблюдении и того и другого зал, как говорилось уже ранее, можно заполнить только на 16%.

— Ну кто же на это пойдет? — возмутился Ларионов. — Поэтому это глупость. Никто и нигде полтора метра не соблюдает. То есть они пытаются узаконить то, чего никто не соблюдает. Это меня волнует еще больше. Ну нельзя так, чтобы над законом смеялись... Есть такое слово — «порядочность». По-моему, о нем все забыли.

Решение суда Ларионов собирается обжаловать.

— Я не могу не обжаловать это дело, потому что иначе нельзя. Надо показать, что это абсурд. Как можно с абсурдом соглашаться? Здравомыслие должно восторжествовать.

Процесс, по словам замдиректора, может длиться до бесконечности. О подобных прецедентах с другими театрами Ларионов не слышал.

Процесс, по словам замдиректора, может длиться до бесконечности. Фото: Ринат Назметдинов

— Только говорят, откуда ноги растут. Просто один печатный орган у нас есть такой, одиозный, они вот жалуются все время, и на них реагируют. А почему они так реагируют? В общем потому, что у них просто высокая кафедра, которую видно всем. На нашем примере просто люди что-то демонстрируют кому-то, показывают свою работу. Но это не тот случай, мне кажется. Показывать надо — подставляться нельзя. Поэтому я лично через ваш печатный орган прошу: давайте мы встретимся в эфире и поговорим с народом. Народ-то ждет, задает вопросы.

Театр уже приглашал Роспотребнадзор встретиться в эфире одного из телеканалов, но ведомство отказалось.

— Там ведь не отделаешься формулировками юридического порядка, параграфами. Нужно говорить на понятном народу языке, а сказать-то нечего, — говорит Ларионов.

Еще один момент — штраф в 50 тысяч рублей, который замдиректора уже нужно выплатить.

— Суды длятся, а 50 тысяч я уже должен заплатить. А потом, может быть, если оправдают, то они могут вернуть. Это получается, месячную зарплату я должен отдать. А семья? А как же права человека? Разве такое может быть? — негодует Ларионов.

На вопрос, чем все закончится, Ларионов ответил просто: «Все будет хорошо! Должен победить здравый смысл».

Любовь Авдонина рассказала, что протокол составлен «за нарушение нашего предписания, которое мы выдавали в адрес хозяйствующего субъекта». Фото: Максим Платонов

Суть спора

Нарушения в театре были выявлены во время спектакля «Турандот» 10 декабря 2020 года. Роспотребнадзор настаивает: «заполнение зрительских мест было проведено без учета равномерной рассадки зрителей и соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра», также часть зрителей не использовали маски. Замруководителя ведомства Любовь Авдонина рассказала, что протокол составлен «за нарушение нашего предписания, которое мы выдавали в адрес хозяйствующего субъекта».

— В части того, правильно мы или неправильно трактуем постановление Кабинета министров Республики Татарстан, напомню, что мы исполняем контроль за законодательством Российской Федерации и не контролируем документы субъекта. И на сегодня как-либо трактовать документ мы и права не имеем, и не уполномочены, и этим не занимаемся. Мы составили протокол за нарушение нашего предписания, которое мы выдавали в адрес хозяйствующего субъекта. За неисполнение нашего предписания, где были прописаны пункты и по рассадке, и по наполняемости, составили протокол и направили его для рассмотрения в суд, — говорила Авдонина.

В ходе судебных заседаний представитель Роспотребнадзора настаивала на том, что Юрий Ларионов как должностное лицо грубо нарушил «антикоронавирусные» правила в условиях угрозы распространения заболевания, а также не выполнил уже упомянутое предписание в установленный срок.



Как заявил юрист театра Руслан Иксанов на встрече со СМИ в начале февраля, при требуемом Роспотребнадзором раскладе с рассадкой в 1,5 м театр может заполнить зал только на 16%. Фото: Максим Платонов

Как заявил юрист театра Руслан Иксанов на встрече со СМИ в начале февраля, при требуемом Роспотребнадзором раскладе с рассадкой в 1,5 м театр может заполнить зал только на 16%. Он обратился к «антиковидному» постановлению Кабмина РТ и отметил, что Роспотребнадзор неправильно его трактует: в пункте о театрах говорится только о заполняемости зала — не более 70%, о дистанции между зрителями там нет ни слова.



В середине апреля Верховный суд Татарстана отменил решение райсуда о прекращении дела по отношению к Ларионову за отсутствием состава правонарушения, и оно снова ушло в суд. Юрий Ларионов отметил, что не получил ответа, как сочетать дистанцию в 1,5 метра между зрителями и допустимую норму загрузки зала в 70%, установленную правительством РТ.

Фото: Ринат Назметдинов

— Это молчание, отсутствие обратной связи, дезориентирует нас. Складывается впечатление, что органы власти не могут согласовать свои действия, выработать единую позицию, а страдает от этого театр. Это вопрос здравого смысла. Такая несогласованность ставит под угрозу работу огромного коллектива. Есть ощущение, что определенные силы целенаправленно третируют театр имени Мусы Джалиля. При этом администрация театра прилагает все усилия, чтобы в условиях пандемии максимально обезопасить своих посетителей, — заявил замдиректора театра, однако его доводы не убедили суд.

Дарья Пинегина