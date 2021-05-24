В Набережных Челнах от COVID-19 привились более 42 тыс. человек

В Набережных Челнах прививку от COVID-19 первым компонентом сделали 42 018 человек. Вторую дозу препарата получили 33 354 жителя автограда, сообщается на сайте мэрии города.

В Челны поступило 44 640 доз вакцин. Прививки можно сделать во взрослых поликлиниках, в торговом центре «Омега».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Продолжаются мобильные выезды для разъяснительной работы и для вакцинации сотрудников на предприятия города. На прошлой неделе очень хорошо отработали с Управлением образования. Практически 30% прирост вакцинированных по их отрасли, — рассказал начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

Почти половина привитых челнинцев (46%) — люди старше 60 лет.

За весь период пандемии в Челнах зарегистрировали 2 555 случаев COVID-19. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 100 человек, из них 69 — контактные случаи.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прошел первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции.

По данным на 24 мая, в Татарстане провакцинированы от коронавируса 323 674 человека. 266 987 из них уже получили второй компонент препарата.

Татьяна Леухина