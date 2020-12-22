Ространснадзор назвал злостным нарушителем перевозчика, высадившего подростка у Елабуги

Перевозчик, водитель которого высадил подростка на трассе по пути из Казани в Елабугу, является злостным нарушителем. Об этом рассказал и.о. начальника Средне-Волжского межрегионального управления гос. автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Радик Рамазанов.

— Тот перевозчик, который высадил подростка на трассе. Он действительно имеет карту маршрута, но только по маршруту Казань — Елабуга. В Челны он не должен ездить, потому что карты маршрута нет. Но тем не менее он регулярно осуществлял перевозку именно в Челны. И за это нарушение мы его только в этом году трижды привлекли к административной ответственности, к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Он пытался обжаловать наше решение, Арбитражный суд оставил в силе. Так что это вот у нас такой злостный нарушитель. В настоящее время мы проводим проверку и будем привлекать его к ответственности.

Фото: realnoevremya.ru

Инцидент произошел на минувших выходных. Водитель автобуса объяснил, что слишком мало пассажиров направляются в конечный пункт, дал юноше 100 рублей и оставил его у поворота к Елабуге. Тем временем подростка ждали на автовокзале.



Татьяна Леухина