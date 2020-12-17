Почему в Казани часто горят трамваи, объяснили в МВД по Татарстану

Фото: соцсети

Трамваи в Казани часто загораются из-за отсутствия техосмотра. От этом заявил на совместном заседании Кабмина РТ и коллегии МВД по РТ глава ведомства Артем Хохорин.

Хохорин отметил, что только за последние три месяца в Казани загорелись три трамвая, один из которых вспыхнул в центре города. Водитель сам потушил огонь при помощи огнетушителя, происшествие сняли на видео очевидцы.

Фото: tatarstan.ru

Генеральный директор «Метроэлектротранс» Асфан Галявов заверил, что в марте 2021 года будет заключен договор с компанией, которая будет проводить техосмотр трамваев. Сейчас идет подготовка документов, усилен контроль за выпуском трамваев на линию.



Ранее блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани. Он считает позором то, что в одном из самых богатых регионов России тысячи пассажиров каждый день рискуют жизнью.



Ольга Плешкова