В Казани трамвай сошел с рельсов возле здания Миндортранса Татарстана

Фото: соцсети

В Казани сошел с рельсов очередной трамвай. На этот раз авария произошла напротив здания Миндортранса Татарстана.

Авария произошла около 17 часов. Пользователи соцсети уже отметили символичность такого ДТП: трамвай так сильно хотел обратить внимание на проблему, что устроил одиночный пикет у здания Миндортранса.

Ранее блогер Илья Варламов назвал горящие трамваи символом Казани. Он считает позором то, что в одном из самых богатых регионов России трамваи постоянно попадают в сводку происшествий: они то горят, то слетают с рельсов. Почему в Казани часто горят трамваи, объяснили в МВД по Татарстану: часто загораются из-за отсутствия техосмотра. После этого генеральный директор «Метроэлектротранса» Асфан Галявов заверил, что в марте 2021 года будет заключен договор с компанией, которая будет проводить техосмотр трамваев. Пока идет подготовка документов, усилен контроль за выпуском трамваев на линию.

Ольга Плешкова