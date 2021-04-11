В «Метроэлектротранс» прокомментировали фото обгоревших вагонов

Фото: Mash Iptash

Ранее в Сети были опубликованы фотографии обгоревших вагонов трамвая — пользователи писали, что общественный транспорт работает без ремонта. Заместитель генерального директора по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Айрат Сафин сообщил, что это неправда.

Он отметил, что трамвай был отремонтирован, покрашен, а кабины затонированы. Фотографии, которые появились в интернете, были сделаны до ремонта, заявил Сафин.

Отметим, что горящие трамваи в Казани уже мало у кого вызывают удивление, а скорее порождают все больше шуток. Творческое объединение «Пыхтящий Билли» из Санкт-Петербурга выпустило сувенирные кружки, посвященные казанским трамваям, которые горят с завидной регулярностью. Блогер Илья Варламов уже предлагал сделать горящий трамвай новым символом Казани. В МВД Татарстана отмечали, что трамваи часто загораются из-за отсутствия техосмотра.





Алексей Нечаев