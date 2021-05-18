Следком возбудил уголовное дело после столкновения двух трамваев в Казани

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после вчерашнего столкновения двух трамваев на Сибирском тракте в Казани по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ). В результате аварии пострадали двое вагоновожатых и кондуктор.



По предварительным данным, водитель одного из трамваев маршрута №5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим впереди в попутном направлении другим трамваем. Водителей и одного кондуктора госпитализировали. В момент аварии в трамваях не было пассажиров.

Фото: kzn.ru

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера прокуратура Казани начала проверку по факту аварии около железнодорожной платформы «Компрессорный».



Татьяна Леухина