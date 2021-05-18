Следком возбудил уголовное дело после столкновения двух трамваев в Казани
Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после вчерашнего столкновения двух трамваев на Сибирском тракте в Казани по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ). В результате аварии пострадали двое вагоновожатых и кондуктор.
По предварительным данным, водитель одного из трамваев маршрута №5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим впереди в попутном направлении другим трамваем. Водителей и одного кондуктора госпитализировали. В момент аварии в трамваях не было пассажиров.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.
Вчера прокуратура Казани начала проверку по факту аварии около железнодорожной платформы «Компрессорный».
комментарии
Думаю, что надо наводить законный порядок и расследование дела с руководства этой организации, там найдётся масса материала для дела.