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Следком возбудил уголовное дело после столкновения двух трамваев в Казани

17:12, 18.05.2021 2
Следком возбудил уголовное дело после столкновения двух трамваев в Казани
Фото: tatarstan.sledcom.ru

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело после вчерашнего столкновения двух трамваев на Сибирском тракте в Казани по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ). В результате аварии пострадали двое вагоновожатых и кондуктор.

По предварительным данным, водитель одного из трамваев маршрута №5 не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим впереди в попутном направлении другим трамваем. Водителей и одного кондуктора госпитализировали. В момент аварии в трамваях не было пассажиров.

Фото: kzn.ru

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.

Вчера прокуратура Казани начала проверку по факту аварии около железнодорожной платформы «Компрессорный».

Татьяна Леухина
БизнесТранспортОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18 май
    Интересно! глава Казметроэлектротранспорта попадёт под замес СУ СКР по РТ ?.
    Думаю, что надо наводить законный порядок и расследование дела с руководства этой организации, там найдётся масса материала для дела.
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  • Анонимно 18 май
    Наверное босс метроэлектротранс будет один из первых подозреваемых у СКР и прокуратуры?. В этой организации и главу давно должны тщательно и объективно пошурудить как " Осиное гнездо".
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