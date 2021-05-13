Главное о коронавирусе на 13 мая: в России не планируют осеннего локдауна, глава ВОЗ привился

От COVID-19 умерла заслуженный юрист Татарстана

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 13 мая в республике зарегистрировано 20 911 случаев заражения коронавирусом. Переболели за весь период 17 868 человек, 80 из них выздоровели за минувшие сутки.

Стало известно, что из-за коронавируса в Казани умерла заслуженный юрист Татарстана, долгое время руководившая Адвокатским центром Приволжского района города Коллегии адвокатов Татарстана Раушан Ковалинская.

В Татарстане с начала кампании по вакцинации привились 278 484 татарстанца. 191 874 человека получили второй компонент вакцины.

Фото: Максим Платонов

Очередные поощрения вакцинировавшихся



За последние сутки в России выявили 8 380 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 349 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 913 439 человек, а выздоровевших — до 4 527 878 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 392 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 114 723 человека.



За последние сутки в России проведено более 270 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 498,1 тысячи человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России осенью не планируется вводить новый локдаун в связи с ситуацией с заболеваемостью COVID-19. При этом Голикова отметила, что в некоторых регионах ситуация с коронавирусом заслуживает пристального внимания.

Мишустин сообщил, что от коронавируса привились уже более 24 млн россиян. Он подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы снизить риск проникновения опасных инфекций в Россию. Мишустин сообщил, что считает необходимым сформировать коллективный иммунитет к концу года.

Фото: Максим Платонов

Мишустин отметил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается.



Главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра РАМН (МГНЦ РАМН) Анча Баранова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды. Она уточнила, что если будет сухо и жарко, то передача вируса от человека к человеку снизится, а значит, удастся уклониться от всплеска заболеваемости. Если же будет пасмурно и дождь, люди будут по домам собираться и в больших помещениях, и это способствует большему распространению коронавируса.

Первая партия вакцины AstraZeneca, произведенной на мощностях «Р-Фарм», будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в течение июня. Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива.

Конкурс среди вакцинировавшихся от коронавируса стартует в Уфе с 14 мая, его участники могут стать владельцами квартиры и 10 смартфонов последней модели. Количество участников ограничено, указано в сопроводительном видеоролике, размещенном в соцсетях. Организатором акции выступает Фонд развития города Уфы.

Фото: Максим Платонов

Гендиректор ВОЗ сделал прививку

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 160 469 865 человек, 3 331 823 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 814 943). На второй строчке — Индия (23 703 665), на третьей — Бразилия (15 359 397), на четвертой — Франция (5 882 882), на пятой — Турция (5 072 462). Россия занимает шестое место (4 849 044, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (583 685). За ними следуют Бразилия (428 034), Индия (258 317), Мексика (219 590) и Великобритания (127 901).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из ключевых элементов в решении проблемы вакцинации людей от COVID-19.

Фото kremlin.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса. Он призвал всех сделать прививку от COVID-19 при наличии в стране вакцины.

Республика Сан-Марино 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих привиться российской вакциной «Спутник V», заявил министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии вакциной «Спутник V», сказал министр.

Результаты опроса, проведенного агентствами CVVM и Median, свидетельствуют о том, что каждый седьмой житель Чехии хотел бы сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V», если бы была возможность выбора препарата. Наибольшую популярность среди тех, кто желает сделать прививку от коронавируса, имеет вакцина Pfizer/BioNTech, ею готовы привиться 58% респондентов. На втором месте вакцина Johnson&Johnson — 17%, на третьем — «Спутник V» — 14%. Последующие места занимают вакцины Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, ими готовы сделать прививку от 1% до 12% опрошенных.

Фото commons.wikimedia.org

В Японии по меньшей мере 39 человек умерли после прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer и BioNTech, однако связь между препаратом и летальными исходами медработниками не установлена. Среди умерших были лица в возрасте от 20 до 90 лет. В Минздраве страны отмечают, что наличие таких инцидентов на сегодняшний день не дает оснований для серьезных опасений по поводу качества препарата.

В Анголе зарегистрировали однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». В марте 2021 года республика одобрила двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Сейчас первая российская вакцина против COVID-19 разрешена в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.



Маргарита Головатенко