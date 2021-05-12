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Мишустин: ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается

10:45, 12.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин: ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается
Фото: wikipedia.org

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается.

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства, сообщает «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Также он сообщил, что от коронавируса привились уже более 24 млн россиян.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьМедицина
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