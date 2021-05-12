Мишустин: ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается.

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства, сообщает «РИА Новости».

фото: Максим Платонов

Также он сообщил, что от коронавируса привились уже более 24 млн россиян.



Алексей Нечаев