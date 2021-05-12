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Мишустин: от коронавируса привились более 24 млн россиян

10:34, 12.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин: от коронавируса привились более 24 млн россиян
Фото: realnoevremya.ru

От коронавируса привились уже более 24 млн россиян, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

Он оценил ситуацию с коронавирусом в стране: «Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано», — сказал он.

Он подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы снизить риск проникновения опасных инфекций в Россию. Мишустин сообщил, что считает необходимым сформировать коллективный иммунитет к концу года.

Фото: realnoevremya.ru

В России предложили начислять бонусы привитым от коронавируса пассажирам. Таким образом население хотят простимулировать прививаться и снизить риски «третьей волны», надеясь, что это также поможет ускорить открытие границ с другими государствами.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина
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