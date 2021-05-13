Генсек ООН назвал «Спутник V» одним из ключевых элементов в решении проблемы вакцинации

Фото: Максим Платонов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из ключевых элементов в решении проблемы вакцинации людей от COVID-19.

«Мы, конечно, бы приветствовали, чтобы ВОЗ признала использование вакцины «Спутник V», я знаю, что такой процесс идет», — добавил Гутерриш.

Генсек ООН поблагодарил Россию за предоставленную членам организации возможность вакцинироваться препаратом, разработанным центром им. Гамалеи, пишет ТАСС. Гутерриш подчеркнул, что вакцины от коронавируса распределяются в мире неравномерно и необходимо решить эту проблему. Он уже поручил специальной группе разработать план по распространению препаратов от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

Гутерриш сравнил коронавирус с лесным пожаром: по его мнению, инфекция распространяется также быстро. Учитывая появление новых мутаций, многие вакцины могут потерять свою эффективность, считает генсек ООН.

По данным, озвученным 10 мая премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в России прививку от коронавируса сделали более 24 млн человек.



Татьяна Демина