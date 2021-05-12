Из-за коронавируса в Казани умерла заслуженный юрист Татарстана

Стало известно, что из-за коронавируса в Казани умерла заслуженный юрист Татарстана, долгое время руководившая Адвокатским центром Приволжского района города Казани Коллегии адвокатов Татарстана Раушан Ковалинская. Об этом сообщается на сайте Адвокатской палаты РТ.

Раушан Ковалинская возглавляла Адвокатский центр Приволжского района с момента его создания в 1974 году. В разные годы она избиралась в состав президиума Коллегии адвокатов ТАССР, возглавляла школу повышения квалификации адвокатов и являлась членом комиссии по работе со стажерами при президиуме Коллегии адвокатов ТАССР.



Напомним, что всего в Татарстане зарегистрировано 475 случаев смерти от коронавируса.

Ольга Плешкова