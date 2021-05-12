За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 4 105 человек
В Татарстане за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали 4 105 человек. С начала кампании по вакцинации привились 278 484 татарстанцев, сообщает Минздрав РТ.
191 874 человека получили второй компонент вакцины.
В Татарстане за десять майских выходных прививку от коронавируса сделали более 25 тыс. человек. В республике мобильные пункты вакцинации работали в торговых центрах.
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