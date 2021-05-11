Главное о коронавирусе на 11 мая: Сан-Марино победило COVID-19, Малайзия вводит жесткие ограничения
В Татарстане более 25 тысяч человек привились во время праздников
- В Татарстане за десять майских выходных прививку от коронавируса сделали более 25 тыс. человек. Мобильные прививочные пункты работали в торговых центрах. Прививку в Татарстане делали не только жители республики.
- В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19: умерли две женщины 1947 и 1948 годов рождения и двое мужчин 1946 и 1951 годов рождения.
- Двухэтажные автобусы крупнейшего в мире оператора экскурсионных даблдекеров City Sightseeing в Казани курсируют с 2013 года. Региональный директор «City Sightseeing-Казань» рассказал в интервью «Реальному времени», как оживает его бизнес после пандемии, какая заполняемость была в майские праздники и почему его автобусы называют «чемпионскими».
Около 21 млн россиян сделали прививку от COVID-19
- Президент России Владимир Путин сообщил, что прививку от COVID-19 сделали уже порядка 21 млн россиян, и призвал граждан страны активно вакцинироваться от вируса.
- Также он рассказал о последствиях своей вакцинации против коронавируса. Президент уточнил, что анализы у него взяли накануне. «Вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказался. И как врачи сказали, это результат хороший», — сказал глава государства.
- Кроме того, Владимир Путин заявил, что ситуация с вакцинацией от коронавируса в стране стабильная. Он отметил, что «у нас все, как говорят, на полке лежит: то есть не поднимается и держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время».
- Путин сообщил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с коронавирусом: надо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.
- Прогнозы развития российской и мировой экономики от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предрекли кризис или замедление роста экономики приблизительно к 2025 году.
- Власти Башкирии могут разрешить родителям присутствовать на выпускных в школах и детских садах. На праздники пустят взрослых, получивших первый компонент вакцины против COVID-19 или имеющих большое количество антител к инфекции.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский завил, что в США действуют COVID-лаборатории, которые занимаются распространением коронавируса по всем странам мира. По его словам, лаборатории необходимо уничтожить.
Малайзия вводит жесткие ограничения
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 158 957 229 человек, 3 303 877 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 744 100). На второй строчке — Индия (22 992 517), на третьей — Бразилия (15 209 990), на четвертой — Франция (5 841 593), на пятой — Турция (5 044 936). Россия занимает шестое место (4 832 959, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (582 153). За ними следуют Бразилия (423 229), Индия (249 992), Мексика (219 089) и Великобритания (127 870).
- Первый замминистра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев обсудят возобновление авиасообщения между странами.
- За прошедшую неделю в мире коронавирусом заразились более 5,4 млн человек. Умерли от COVID-19 за семь дней почти 90 тысяч человек. «На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей. Однако это неприемлемо высокое плато», — заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
- Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн считает, что кризис после пандемии коронавируса будет менее затяжным по сравнению с десятилетием после финансового кризиса 2008 года: «Спад будет краткосрочнее, а шрамы — менее глубокими».
- Российская вакцина «Спутник V» позволила Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
- ООН призывает своих сотрудников в странах, где идет вакцинация препаратом «Cпутник V», прививаться этой вакциной, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек организации Антониу Гутерреш.
- Медицинский регулятор США FDA одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для подростков 12—15 лет, говорится в сообщении регулятора.
- Ведомства России и Азербайджана ведут предметный диалог по вопросу выпуска российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории республики, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
- Правительство Малайзии вводит в действие на период с 12 мая по 7 июня «Указ о контроле передвижения», представляющий собой набор жестких мер контроля распространения коронавирусной инфекции, на всей территории страны.
- Вакцина против COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer не нуждается в модификации для борьбы с существующими штаммами коронавируса, сообщил немецкий разработчик в области биотехнологий.
- В индийском городе Буксар в реке Ганг нашли по меньшей мере тридцать тел людей, умерших от COVID-19. В администрации округа заявили, что трупы могли приплыть из соседнего штата.
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