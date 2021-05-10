ВОЗ: заболеваемость коронавирусом вышла на плато на неприемлемо высоком уровне

Фото: Максим Платонов (архив)

За прошедшую неделю в мире коронавирусом заразились более 5,4 млн человек. Умерли от COVID-19 за семь дней почти 90 тысяч человек, пишет ТАСС.

«На глобальном уровне мы сейчас видим выход на плато по числу случаев заболевания COVID-19 и числу смертей. Однако это неприемлемо высокое плато», — заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Демина