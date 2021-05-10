Россия и Греция обсудят возобновление авиасообщения
Первый замминистра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев обсудят возобновление авиасообщения между странами. Видеоконференция пройдет во вторник, 11 мая.
Предыдущая онлайн-встреча представителей России и Греции состоялась 18 марта. Тогда стороны договорились об увеличении числа россиян, которым разрешен въезд в Грецию, с 500 до 4 тыс. человек в неделю, пишет ТАСС.
С 14 мая Греция открывает свои границы для туристов. С середины апреля власти страны отменили обязательный карантин для путешественников из 32 стран, но приезжающие все равно должны пройти вакцинацию или иметь отрицательный тест на коронавирус.
Напомним, что в Казани и других городах России с 21 апреля возобновили работу визовые центры Греции.
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