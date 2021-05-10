В Татарстане от коронавируса умерли еще 4 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19: умерли две женщины 1947 и 1948 года рождения и двое мужчин 1946 и 1951 года рождения.



Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.



Всего по состоянию на 10 мая в Татарстане зарегистрировано 475 случаев смерти от коронавируса.

По последним данным в республике с начала пандемии COVID-19 заразились 20 808 человек, выздоровело за этот период 17 723 человека.



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Татьяна Демина