Путин: прививку от COVID-19 сделали около 21 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин сообщил, что прививку от COVID-19 сделали уже порядка 21 млн россиян, и призвал граждан страны активно вакцинироваться от вируса.

Российский лидер также рассказал, что после того, как он сделал прививку от коронавируса, у него выработалось хорошее количество антител: коэффициент позитивности — 15, пишет «РИА Новости».

Ситуацию с COVID-19 в России Путин оценил как стабильную.

По данным на утро 10 мая, с начала пандемии коронавирусом заразились 4 888 727 россиян. Выздоровели за это время 4 502 906 человек. Самые актуальные новости о COVID-19 в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».



Татьяна Демина