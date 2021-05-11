В Татарстане за майские выходные прививку от коронавируса сделали более 25 тыс. человек — видео

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В Татарстане за десять майских выходных прививку от коронавируса сделали более 25 тыс. человек, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Мобильные прививочные пункты работали в торговых центрах.



Прививку в Татарстане делали не только жители республики. Одна из вакцинировавшихся в майские праздники препаратом «Спутник V» специально для этого приехала из Казахстана. Она взяла отпуск на несколько недель, чтобы успеть получить оба компонента вакцины.

Прививку от коронавируса жители Казани могут сделать в городских поликлиниках и ТРЦ «Мега» и «Парк Хаус». Всего в Татарстане открыто 153 пункта вакцинации.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин сообщил, что прививку от COVID-19 сделали уже порядка 21 млн россиян. Он призвал граждан страны активно вакцинироваться от вируса.

Татьяна Демина