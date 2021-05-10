Эксперт об экономике после пандемии коронавируса: «Спад будет краткосрочнее, а шрамы — менее глубокими»

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн считает, что кризис после пандемии коронавируса будет менее затяжным по сравнению с десятилетием после финансового кризиса 2008 года: «Спад будет краткосрочнее, а шрамы — менее глубокими».

Эксперт заявил, что наибольшие опасения вызывают долгосрочные эффекты от ограничений, введенных на фоне распространения COVID-19 в сфере образования и здравоохранения. Лейн добавил, что сильнее других в пандемию пострадали сотрудники административных центров, работники, занимающиеся обслуживанием офисов и занятые в сферы путешествий, пишет ТАСС.

Экономист уверен, что переход в фазу роста возможен уже в мае-июне этого года, однако, по его мнению, еврозона выйдет на уровень ВВП 2019 года лишь весной 2022 года.

Фото: pixabay.com

Напомним, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) спрогнозировал кризис или замедление роста экономики приблизительно к 2025 году. Эксперты представили два сценария: оба предусматривают экономический кризис в середине 2020-х.



Татьяна Демина