Экономисты предрекли новый экономический кризис к 2025 году

Прогнозы развития российский и мировой экономики от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предрекли кризис или замедление роста экономики приблизительно к 2025 году, сообщают «Известия».



Базовый сценарий — завершение коронавируса к середине 2021 года, увеличение мирового ВВП на 4%, подорожание нефти до $82-85 за баррель к концу десятилетия. Но есть и другой сценарий, предполагающий длительность пандемии на год больше. Тогда ВВП будет прирастать по 2-3% в год, а цены на нефть ждет откат до значений $50-55 за баррель в первой половине десятилетия. Во второй половине они могут подняться до значения в $65.

Оба сценария предусматривают экономический кризис в середине 2020-х. Предполагается, что падения экономики не будет, впрочем, и темпы экономического роста тоже окажутся нулевыми. Прогноз по России — рост ВВП на 1,5-2% ежегодно за десять лет. Но и этот показатель может приблизиться к нулевому значению в связи с кризисом. Отмечается, что для экономического роста России необходимо иметь прирост ВВП на уровне 3-3,5% в год.

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В Минэкономразвития в апреле заявляли, что экономика России достигнет докоронавирусного уровня уже в третьем квартале 2021 года.

Маргарита Головатенко