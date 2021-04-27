Главное о коронавирусе на 27 апреля: подарки пожилым за вакцинацию, «коронавирусный шторм» в Индии

В Татарстан прибудет третья вакцина

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19, из них 1 — завозной, 33 — контактные. Всего на 27 апреля в республике зарегистрировано 20 344 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 17 412 жителей республики, из них 29 — за минувшие сутки.

Первые партии вакцины «КовиВак» в эти дни должны направить в 18 регионов России, в том числе Татарстан. На минувшей неделе сообщалось, что вакцина отправится в эти регионы до 25 апреля.

Фото: minobrnauki.gov.ru

В Татарстане зарегистрировано 458 смертей от COVID-19.

В Москве пожилых привлекают к вакцинации промокодами

За последние сутки в России выявили 8 053 новых случая коронавируса, выздоровели 8 039 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 779 425 человек, а переболевших — до 4 402 678 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 392 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 108 980 человек.

Новые ограничительные меры, связанные с предотвращением распространения COVID-19 в майские праздники, введены не будут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова также заявила, что за отказ от работы 4—7 мая нельзя лишить сотрудника зарплаты. Вице-премьер отметила, что работодатели должны сами подготовить порядок работы для сотрудников 4—7 мая.

По итогам 2020 года в России ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 71,5 года, сообщил сегодня Минздрав России.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выделил пять регионов, которые близки к победе над COVID-19. Меньше всего активных случаев выявили в Чукотской АО (6), Ненецкой АО (7), Еврейской АО (58), Магаданской области (61) и Чеченской республике (183).

Фото: minzdrav.gov.ru

В Москве пожилым делают подарки за прививку от COVID-19. Привившиеся могут получить подарочную карту на одну тысячу баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму.

В правительстве Ульяновской области чиновницу уволили из-за нехватки тестов на коронавирус. И. о. первого заместителя председателя правительства региона Екатерину Убу лишили должности после отчета о ситуации с тестированием на COVID-19, согласно которому в Ульяновской области запасов тестов хватит лишь на две недели из-за недостатка финансирования.

Федеральный оперштаб на этой неделе может ограничить авиасообщение России с Индией из-за высокой заболеваемости в этой стране, сообщили сегодня СМИ.

В российских аэропортах предложили сделать коридоры для привившихся от COVID-19. Минтранс попросил российские аэропорты проработать такую возможность. Роспотребнадзор уже высказался против инициативы.

Фото: Илья Репин

«Коронавирусный шторм» в Индии — в стране сжигают погибших прямо на улицах

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 147 883 829 человек, 3 120 894 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 125 083). На второй строчке — Индия (17 636 186), на третьей — Бразилия (14 369 423), на четвертой — Франция (5 565 080). Россия занимает пятое место (4 717 321, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (572 674). За ними следуют Бразилия (391 936), Мексика (215 113), Индия (197 894) и Великобритания (127 688).



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире число новых случаев заболевания коронавирусом растет уже девятую неделю подряд. За прошедшую неделю в мире выявили почти столько же случаев заражения COVID-19, сколько за первые пять месяцев пандемии.



Фото: belta.by

Власти Турции почти на три недели решили ввести на территории страны полный локдаун. Он продлится с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в стране на это время закроются все офисы и рабочие места, «кроме отдельно оговоренных со стороны МВД».

Кипр с 10 мая начнет принимать туристов, привитых от коронавируса, без ограничений. Привитые смогут приехать на Кипр без тестирования, они не будут помещены на карантин, даже если будет тесный контакт с зараженным коронавирусом.

Бразильский регулятор отклонил заявку на закупку российской вакцины «Спутник V». Технические специалисты регулятора рекомендовали не давать разрешения на импорт «до тех пор, пока не будут представлены данные для устранения выявленных недостатков». При этом Министерство науки Бразилии признало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» безопасной и разрешило открыть ее производство в стране.



Канцлер Германии Ангела Меркель признала возможность закупки «Спутника V» для Германии, когда вакцину зарегистрируют в Европейском Союзе. Она добавила, что пока у ФРГ «мало информации для ее одобрения».

Фото: vesti.ru

Сингапур занял первое место в рейтинге самых безопасных с точки зрения эпидемиологической ситуации стран. Эксперты отметили, что в Сингапуре более высокие темпы вакцинации, от болезни защищено почти 20% населения.

В Индии зафиксирован «коронавирусный шторм» — в стране зафиксирован пятый подряд антирекорд по количеству заболевших. Из-за большой заболеваемости маски рекомендовали носить даже дома. Крематории не справляются с наплывом тел умерших, поэтому жители вынуждены сжигать своих покойных родственников прямо на улицах.

США решили поделиться с другими странами 60 млн доз вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca. Дозы вакцины AstraZeneca в США произведены на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе, однако препарат еще не одобрил американский регулятор.



Американские врачи рассказали, что высокая доза витамина D оказалась бесполезной в лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. Однако положительный эффект на организм человека все же присутствует, пишет Journal of the American Medical Association.

Ольга Плешкова