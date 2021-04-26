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ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире растет девятую неделю подряд, смертность — шестую

19:12, 26.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире растет девятую неделю подряд, смертность — шестую
Фото: realnoevremya.ru

В мире число новых случаев заболевания коронавирусом растет уже девятую неделю подряд, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

За прошедшую неделю в мире выявили почти столько же случаев заражения COVID-19, сколько за первые пять месяцев пандемии. Число смертей от вируса увеличивается уже на протяжении шести недель, добавил Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 становится все более интенсивной в мире», — цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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