ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире растет девятую неделю подряд, смертность — шестую

В мире число новых случаев заболевания коронавирусом растет уже девятую неделю подряд, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

За прошедшую неделю в мире выявили почти столько же случаев заражения COVID-19, сколько за первые пять месяцев пандемии. Число смертей от вируса увеличивается уже на протяжении шести недель, добавил Гебрейесус.

«Пандемия COVID-19 становится все более интенсивной в мире», — цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.



Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Демина