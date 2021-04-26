Власти Турции почти на три недели вводят полный локдаун

Власти Турции почти на три недели решили ввести на территории страны полный локдаун. Он продлится с 19.00 29 апреля до 05.00 утра 17 мая.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в стране на это время закроются все офисы и рабочие места, «кроме отдельно оговоренных со стороны МВД». Общественный транспорт продолжит курсировать, но разрешенную загруженность салонов пассажирами ограничат на 50%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Междугородные поездки в Турции во время полного локдауна будут осуществляться по обязательному разрешению, пишет ТАСС.

Напомним, в середине апреля в Турции ужесточили ограничительные меры в связи с ростом новых случаев коронавируса на первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан. В стране запретили междугороднее сообщение, вновь ввели ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет.



Татьяна Демина