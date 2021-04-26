Власти Турции почти на три недели вводят полный локдаун
Власти Турции почти на три недели решили ввести на территории страны полный локдаун. Он продлится с 19.00 29 апреля до 05.00 утра 17 мая.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в стране на это время закроются все офисы и рабочие места, «кроме отдельно оговоренных со стороны МВД». Общественный транспорт продолжит курсировать, но разрешенную загруженность салонов пассажирами ограничат на 50%.
Междугородные поездки в Турции во время полного локдауна будут осуществляться по обязательному разрешению, пишет ТАСС.
Напомним, в середине апреля в Турции ужесточили ограничительные меры в связи с ростом новых случаев коронавируса на первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан. В стране запретили междугороднее сообщение, вновь ввели ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет.
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