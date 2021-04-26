Глава Минздрава России выделил пять регионов, которые близки к победе над COVID-19

Пять российских регионов уже близки к победе над коронавирусом. Такое мнение выразил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

— Сегодня пять субъектов... уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным оперштаба РФ, меньше всего активных случаев выявили в Чукотском АО (6), Ненецком АО (7), Еврейской АО (58), Магаданской области (61) и Чеченской республике (183). В Татарстане 2 472 активных случаев COVID-19, за сутки выявили 38 заболевших.



Мурашко отметил, что сейчас более 310 тыс. пациентов с коронавирусом или подозрением на него получают медицинскую помощь. Почти 110 тыс. россиян лечатся в стационарах, передает ТАСС.

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Татьяна Леухина