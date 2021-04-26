Новости общества

18:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане еще три человека умерли от коронавируса

18:25, 26.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане еще три человека умерли от коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли двое мужчин 1947 и 1949 годов рождения и женщина 1936 года рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

фото: Максим Платонов

Всего по состоянию на 26 апреля в Татарстане зарегистрировано 458 случаев смерти от COVID-19.

Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем