В Татарстане еще три человека умерли от коронавируса
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли двое мужчин 1947 и 1949 годов рождения и женщина 1936 года рождения.
Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.
Всего по состоянию на 26 апреля в Татарстане зарегистрировано 458 случаев смерти от COVID-19.
Последние новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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