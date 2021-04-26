В Татарстане еще три человека умерли от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли двое мужчин 1947 и 1949 годов рождения и женщина 1936 года рождения.



Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

фото: Максим Платонов

Всего по состоянию на 26 апреля в Татарстане зарегистрировано 458 случаев смерти от COVID-19.



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Алексей Нечаев