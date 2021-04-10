В России разрабатывают еще одну вакцину от COVID-19

Специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России создают еще одну вакцину против коронавируса. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Первые предварительные результаты ожидается получить в ближайшее время. Вакцина для интразального применения (препарат можно закапывать в нос) разрабатывается на основе вируса гриппа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Начало клинических испытаний запланировано на осень. Зимой или весной следующего года препарат может быть доступен, передает ТАСС слова директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова.

Вчера две новые российские вакцины от коронавируса прошли доклинические испытания на обезьянах. Побочных эффектов у них выявлено не было.



Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН выпустил 70 тысяч доз третьей вакцины от коронавируса «КовиВак». Первые партии должны поступить в регионы в ближайшее время.



Татьяна Леухина