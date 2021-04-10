В России создали «дышащие» маски для фитнеса и офиса

В России разработали маски с повышенным уровнем защиты и фильтрами, которые облегчают дыхание. В таких средствах индивидуальной защиты можно заниматься спортом и находиться в офисе целый день.

Такая маска оснащена датчиками, которые контролируют физическую нагрузку, температуру тела и качество воздуха. Она похожа на обычную маску, но отличает ее профессиональный фильтр, как в аппаратах ИВЛ. С его помощью обеспечивается уровень защиты от вирусных, бактериальных, грибковых агентов, пыльцы, аэрозолей, пыли. При этом фильтр практически не тормозит поток воздуха.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Разработчики оснастили маску шестью типами датчиков: концентрация углекислого газа и кислорода при вдохе/выдохе, насыщенности крови кислородом (SpO2), качества воздуха (TVOC), температуры тела, атмосферного давления, влажности. Тестирование новинки уже прошло среди спортсменов.

Сама маска сделана из неопрена с силиконовыми наполнениями. Этот чехол можно стирать, а электростатические фильтры нужно менять после использования. Электроника извлекается из маски в виде кассеты, которую можно продезинфицировать. В целом один человек может носить маску, не меняя фильтр, до 48 часов, рассказали RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).



В начале марта Роскачество выяснило, что ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса. Лишь отдельные виды масок не пропускают бактерии.

Татьяна Леухина