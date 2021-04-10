Коронавирус в два раза превзошел грипп по числу осложнений, заявил Мурашко

Осложнения после коронавируса, в том числе неврологического и психиатрического плана, возникают почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. Министр добавил, что все российские вакцины эффективны и безопасны, пишет «РИА Новости».

Глава Минздрава РФ уточнял, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию.



Татьяна Леухина