В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики.

От COVID-19 умерли мужчины 1947 и 1954 годов рождения.

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За весь период пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 435 человек.

В Татарстане выявили за минувшие сутки 36 новых случаев коронавируса, всего — 19 768. Вылечились 74 человека. За весь период в республике выздоровели 16 915 пациентов. От коронавируса привились 171 389 татарстанцев. 103 369 — уже получили вторую дозу вакцины.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина