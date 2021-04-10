В Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает Минздрав республики.
От COVID-19 умерли мужчины 1947 и 1954 годов рождения.
Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицировали.
За весь период пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 435 человек.
В Татарстане выявили за минувшие сутки 36 новых случаев коронавируса, всего — 19 768. Вылечились 74 человека. За весь период в республике выздоровели 16 915 пациентов. От коронавируса привились 171 389 татарстанцев. 103 369 — уже получили вторую дозу вакцины.
Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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