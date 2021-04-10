В Минздраве рассказали, у кого чаще всего встречаются осложнения после COVID-19

Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он рекомендовал помнить об этом риске, принимая решение о вакцинации против коронавируса, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина констатировала на фоне снижения общего числа заболевших COVID-19 увеличение доли тяжелых форм.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила об увеличении числа летальных исходов от коронавируса в мире и продолжающемся росте новых случаев заражения COVID-19.

Татьяна Леухина