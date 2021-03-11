Главное о коронавирусе на 11 марта: немец прилетел в Москву за «Спутником V» и бокал вина после прививки

Фото: Максим Платонов

После прививки от коронавируса можно выпить бокал вина

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 11 марта в Татарстане зафиксировано 18 534 случая коронавируса.

Выздоровел за весь период 15 171 человек, в том числе 53 за минувшие сутки. Умер за весь период 371 человек.

В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая смерти от COVID-19. От инфекции умерли три женщины 1946, 1950, 1956 годов рождения и мужчина 1957 года рождения.



Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов в ходе прямого эфира заявил, что если после прививки от коронавируса повысилась температура тела, то сбивать ее аспирином нельзя. По его словам, симптомы после вакцинации проходят в течение одного дня. Среди них: повышение температуры до 37—38,5 градуса, ломота тела, головная боль.

Контактировавшие с ковидными больными студенты Казанского федерального университета пожаловались на условия проживания во временном изоляторе, расположенном на улице Красной Позиции, 6. В комнате на боковых стенах ободраны обои, стоят четыре кровати со спальными принадлежностями. Под подоконником отвалилась штукатурка, видны кирпичные стены здания.



Фото: kpfu.ru

Наличие антител сегодня особенно актуально в связи с распространением во всем мире новой коронавирусной инфекции. Снизить ее опасное влияние на человечество можно за счет антител, которые появляются после перенесенного коронавируса или после прививки. Поскольку эффективных препаратов для лечения ковида, подчеркнул глава Центра иммунопрофилактики Татарстана Дмитрий Лопушов, пока не существует, а те, которые применяют сегодня врачи, лишь облегчают течение заболевания. «Весь мир нацелен на создание максимального коллективного иммунитета для того, чтобы навсегда забыть о новой коронавирусной инфекции. Понятно, что она никуда не уйдет, она будет среди нас, но такого ущерба, который она принесла, уже не будет», — считает он.

Кроме того, Дмитрий Лопушов заявил, что можно выпить бокал хорошего сухого красного вина после вакцинации от коронавируса.

Также специалист отметил, что вакцинация влияет и на формирование иммунитета к различным болезням. В российском календаре имеются 12 прививок, в Европе и США их несколько больше. Если там прививки от ВПЧ или ротавируса обязательны и входят в нацкалендарь, то в нашей стране они пока платные.



Фото: Максим Платонов

Немец прилетел из Германии в Москву за вакциной «Спутник V»

За последние сутки в России выявили 9 270 новых случаев коронавируса, выздоровели 14 006 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 360 823 человек, а выздоровевших — до 3 959 533 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 459 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 90 734 человека.



Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова посоветовала россиянам прививаться любой из трех российских вакцин, поскольку все они «безусловно хороши». Сама она сделала прививку вакциной «ЭпиВакКорона».

Также она сообщила, что отказываться от масочного режима, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, пока нельзя. Анна Попова отметила «высокую дисциплину» ношения масок в России.

Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, при этом некоторые многоразовые маски, изготовленные не из ткани, ничем не хуже одноразовых, говорится в сообщении Роскачества.

Фото: Максим Платонов

В России из-за коронавируса могут продлить дистанционный прием заявлений в центры занятости населения. Соответствующий проект разработал Минтруд РФ.

Россия справляется со второй волной коронавируса лучше многих европейских стран, однако о полной победе над инфекцией пока говорить рано. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», доктор биологических наук Владимир Семенов.

Генеральный консул Российской Федерации в Познане был объявлен персоной нон грата в Польше в связи с обвинением в распространении коронавируса. Однако представитель страны не рассказал, когда конкретно был выслан российский дипломат.

Новые мутации коронавирусной инфекции в России не получили широкого распространения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Фото: Максим Платонов

Житель Германии Штефан Хайлеман с супругой и детьми специально прилетел в Москву, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Более 10 тысяч пациентов стационаров Москвы с апреля 2020 года получили плазму крови с антителами к коронавирусу.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снизился до 0,86. Это минимальное значение показателя за все время пандемии. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Защитная маска стала одним из символов года пандемии. В России спрос на них начал расти задолго до того, как новая инфекция стала распространяться в стране: уже на третьей неделе января 2020 года их продажи в 1,8 раза превзошли показатели аналогичного периода 2019-го, а на четвертой превысили их в 6,7 раза.

Власти РФ не станут искусственно удерживать внутри страны граждан, которые хотят провести отпуск за границей, но россиянам стоит учитывать непростую ситуацию с ковидом в других государствах. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Фото kremlin.ru

Вакцинация в 80 странах мира

В мире коронавирусом нового типа на 09.50 (мск) заразились 118 006 153

человека, 2 619 676 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 152 716) . На второй строчке — Индия (11 262 707), на третьей — Бразилия (11 202 305), на четвертой — Россия (4 302 726, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 247 879).



Больше всего смертей зафиксировано в США (529 203). За ними следуют Бразилия (270 656 ), Мексика (192 491), Индия (158 063) и Великобритания (125 222 ).





Предложенная Россией вакцина от коронавируса «Спутник V» должна пройти в самой Японии клинические испытания, однако пока их проведение не ожидается, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Четыре экс-президента США — Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, Барак Обама — и их супруги вновь призвали американцев пройти вакцинацию против коронавируса, снявшись в социальной рекламе.

Фото tvc.ru

Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что необходимо закупить вакцину от коронавируса «Спутник V» у производителей.

По данным ТАСС, испытания вакцин начались в разных странах еще летом прошлого года, а с декабря препараты стали поступать в гражданский оборот. К марту вакцинация стартовала более чем в 80 государствах, и количество привитых уже в два с половиной раза превысило общее число заразившихся коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией во всем мире вновь стала расти: как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), по сравнению с прошлой неделей число заразившихся выросло на 2%. При этом наиболее высокие темпы распространения ковида отмечаются в Бразилии.



Индонезия пострадала от пандемии сильнее других государств Восточной и Юго-Восточной Азии: там заразилось свыше 1,3 млн человек — в 15 раз больше, чем в Китае.

Фото: hurriyetemlak.com

Турция за год до пандемии приняла более 50 млн туристов и стала шестой по посещаемости страной мира. Как и Египет, она попыталась максимально быстро адаптироваться к новым реалиям и восстановить туристический поток и добилась довольно серьезных успехов: за 11 месяцев 2020 года ее посетили более 12 млн иностранцев.

2020 год стал самым смертоносным в истории США, сообщает газета Politico. Всего умерли более трех миллионов человек, коронавирус стал третьей по частоте причиной смерти после сердечных заболеваний и рака.

Президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер заявил, что третья волна COVID-19 может ударить по Европе в ближайшее время. Если не будет привито достаточно людей, то ограничения вернут осенью.

Алексей Нечаев