Минздрав РТ: температуру после вакцинации от COVID-19 нельзя сбивать аспирином

Главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов в ходе прямого эфира заявил, что если после прививки от коронавируса повысилась температура тела, то сбивать ее аспирином нельзя.



«Если человек себя чувствует некомфортно, не нужно проявлять героизм, не нужно ждать, нужно принять любые жаропонижающие препараты. Единственное — не применять аспирин. Потому что есть ряд противопоказаний», — отметил он.

По его словам, симптомы после вакцинации проходят в течение одного дня. Среди них: повышение температуры до 37—38,5 градуса, ломота тела, головная боль.

«Где-то процентов 10—15 ощущают повышенную температуру тела, все остальные переносят прививку практически спокойно, не отмечают болезненных ощущений», — заключил врач.

Ранее исследователи из Южной Кореи выяснили, что ряд лекарств нельзя принимать при заболевании коронавирусной инфекцией. Среди таких опасных медикаментов аспирин, ибупрофен и напроксен.