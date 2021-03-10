В России могут продлить дистанционный прием заявлений в центры занятости
В России могут продлить дистанционный прием заявлений в центры занятости населения. Соответствующий проект разработал Минтруд РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Из пояснительной записки следует, что срок действия временных правил установлен до 30 июля текущего года.
Напомним, в Татарстане из-за пандемии коронавируса в семь раз возросло количество зарегистрированных безработных в центрах занятости. На данный момент в республике продолжает снижаться число официально зарегистрированных безработных граждан. По данным Минтруда РТ, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 29 414 нетрудоустроенных, что на 635 человек меньше, чем было ранее.
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