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Студенты КФУ пожаловались на условия проживания во временном изоляторе

11:45, 10.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Студенты КФУ пожаловались на условия проживания во временном изоляторе
Фото: vk.com/mediaveter

Студенты Казанского федерального университета пожаловались на условия проживания во временном изоляторе, расположенном на улице Красной Позиции, 6.

Видео и фото изолятора, куда отправляют студентов КФУ, если у их соседей по общежитию обнаружили коронавирус, опубликовало студенческое издание «Ветер».

На кадрах видно, что в комнате на боковых стенах ободраны обои, стоят четыре кровати со спальными принадлежностями. Под подоконником отвалилась штукатурка, видны кирпичные стены здания.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу КФУ за комментарием.

В прошлом году студент КФУ опубликовал в Сети фото обшарпанных зданий одного из общежитий университета. Он пожаловался, что платит университету немалые деньги, а взамен получает условия проживания, которые сложно назвать достойными.

Татьяна Демина
ОбществоОбразованиеИнфраструктураМедицина Татарстан
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