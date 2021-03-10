Студенты КФУ пожаловались на условия проживания во временном изоляторе

Студенты Казанского федерального университета пожаловались на условия проживания во временном изоляторе, расположенном на улице Красной Позиции, 6.

Видео и фото изолятора, куда отправляют студентов КФУ, если у их соседей по общежитию обнаружили коронавирус, опубликовало студенческое издание «Ветер».



На кадрах видно, что в комнате на боковых стенах ободраны обои, стоят четыре кровати со спальными принадлежностями. Под подоконником отвалилась штукатурка, видны кирпичные стены здания.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу КФУ за комментарием.



В прошлом году студент КФУ опубликовал в Сети фото обшарпанных зданий одного из общежитий университета. Он пожаловался, что платит университету немалые деньги, а взамен получает условия проживания, которые сложно назвать достойными.

Татьяна Демина