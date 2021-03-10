Глава Роспотребнадзора РФ рассказала, какой вакциной привилась от COVID-19
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова посоветовала россиянам прививаться любой из трех российских вакцин, поскольку все они «безусловно хороши». Сама она сделала прививку вакциной «ЭпиВакКорона».
Этот препарат она выбрала из-за аллергии, назвав ее «мягкой» и «ювелирной», передает «РИА Новости».
По данным на 9 марта прививку от коронавируса сделали 93 594 человека. Из них вторую дозу препарата получили 38 582 татарстанца.
На прошлой неделе директор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов огласил сроки поступления второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для массовой вакцинации. По его данным, это произойдет во второй половине марта.
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