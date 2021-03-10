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В Татарстане зарегистрировали четыре случая смерти от COVID-19

18:39, 10.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали четыре случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зарегистрировали еще четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве республики.

От инфекции умерли три женщины 1946, 1950, 1956 года рождения и мужчина 1957 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 10 марта в республике зарегистрирован 371 случай смерти от COVID-19.

За сутки в Татарстане выявили 50 новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 заразились 18 485 человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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